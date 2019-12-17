В Instagram появилась новая функция для создания коллажей в сторис

В Instagram появилась новая функция, которая позволяет пользователям размещать в сторисах сразу несколько фотографий.

Функция называется Layout, и запускается она во всем мире. Люди смогут помещать в один сторис до 6 фотографий. Скорее всего, нововведение понравится пользователям. До этого подобные коллажи приходилось делать в уйме сторонних приложений для редактирования историй. Был еще один способ, но не особо удобный: ставить основную фотографию для сторис, копировать из галереи следующую и вставлять ее в текстовое поле.

Спасибо Instagram, ждем новых фишек!