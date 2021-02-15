В Индии презентовали Samsung Galaxy F62 с ёмкой батареей

Компания Samsung представила смартфон Galaxy F62 с ярким дизайном и ёмким аккумулятором. Пока что речь идёт об Индии, в других странах анонс пока не проводился.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти. Есть слот под карту памяти объёмом до 512 ГБ. Ёмкость батареи составляет 7000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 25 Вт.

В качестве процессора используется чип Exynos 9825 с графикой Mali-G76 MP12, который сравним с Qualcomm Snapdragon 855. Таким образом, перед нами почти флагман с отличной батареей и дисплеем.

Основная камера включает в себя четыре модуля — 64, 12, 5 и 5 МП. Фронтальная камера — 32 МП. Из коммуникаций есть NFC, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Также доступны порты USB Type-C и 3,5 мм для наушников. В качестве ОС задействована One UI 3.1 на базе ОС Android 11.

Продажи в Индии стартуют 22 февраля. Цена вопроса составляет 330 долларов (24 500 рублей по курсу) или 360 долларов (примерно 27 000 рублей по курсу).