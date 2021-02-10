Подтверждено: смартфон Samsung Galaxy F62 получит ёмкую батарею

Компания Samsung опубликовала новый постер грядущего смартфона Samsung Galaxy F62. И он чётко подтверждает, что у новинки будет «толстый» аккумулятор. Речь идёт о ёмкости в 7000 мА•ч, хотя пока неясно, будет ли у него быстрая зарядка.

Важно отметить, что смартфон получит процессор Exynos 9825, который почти не уступает Snapdragon 855. Помимо этого, обещан 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FHD+. Сканер отпечатка при этом будет сбоку, а не в экране.

Другие характеристики включают в себя 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. О карте памяти пока ничего не сообщается. Отметим, что новинка получит «из коробки» Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

Что касается камер, то основная получит главный модуль на 64 МП (всего их будет четыре). Селфи-камеру оснастят 32-мегаписетльным сенсором. Ценник ожидается в районе 340 долларов.