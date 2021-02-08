Появились качественные изображения смартфона Samsung Galaxy F62

Компания Samsung раскрыла внешний вид будущего смартфона с очень ёмким аккумулятором. Речь идёт о модели Galaxy F62. Новинку покажут уже 15 февраля.

Сообщается, что новинка получит батарею на 7000 мА·ч, флагманский процессор Exynos 9825, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Основная камера получит основной датчик на 64 МП, фронтальная — 32 МП. Экран Infinity-O будет основан на матрице Super AMOLED.

Отметим, что процессор получит 8 вычислительных ядер, графический ускоритель ARM Mali-G76 MP12, модуль NPU для ИИ-задач и модем LTE-Advanced Pro Cat.20 с поддержкой 4G. Сканер отпечатка пальца будет, но его расположат сбоку.

В качестве ОС заявлена Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Цена вопроса стартует от 350 долларов.