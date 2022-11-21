В iCloud нашли брешь в системе безопасности

Специалисты по безопасности Томми Мыск и Талал Хадж Бакри обнаружили новую потенциальную брешь в системе устройств Apple. Как оказалось, данные аналитики позволяют идентифицировать пользователей iCloud.
Эти сведения включают в себя идентификатор под названием dsId. Это идентификатор служб каталогов, который уникален для каждого аккаунта в iCloud, что позволяет связать его с конкретным пользователем. Эти данные позволяют узнать имя, дату рождения, адрес электронной почты и другую информацию, которая хранится в iCloud.
iPhone Analytics может включать в себя подробную информацию о спецификациях оборудования и операционной системы, статистику производительности и данные о том, как вы используете свои устройства и приложения. Никакая собранная информация не идентифицирует вас лично.Apple
В Apple утверждают, что эти данные не раскроют личность пользователя и не позволят проследить за ним.
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