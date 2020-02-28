В Google Play появилась темная тема
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Новости

В Google Play появилась темная тема

Тренд на тёмные режимы работы приложений набирает популярность. Сейчас практически каждое второе приложение поддерживает данного решение. Теперь мода добралась до Google Play.

Переключать самостоятельно ничего не нужно, переход на тему происходит автоматически. Достаточно удобно для пользователя и смартфонов с дисплеями AMOLED. Последние смогут экономить заряд батарейки.

Обновление пока произошло только на некоторых смартфонах работающих под управлением Android 10. Увидеть наличие обновления можно через настройки Google Play в разделе «Тема».

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