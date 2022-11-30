В Geekbench появился Mac с чипом M2 Max и 96 Гб оперативной памяти

В Geekbench появились результаты теста неизвестного Mac с процессором M2 Max. Объем оперативной памяти указан в 96 Гб — это 50% больше, чем у существующих моделей MacBook Pro.

В бенчмарке упоминается 12-ядерный процессор с частотой 3,54 ГГц. Это указывает на то, что тест не может относиться к нынешнему MacBook Pro — его максимум составляет 64 Гб оперативной памяти, а в чипе 10 ядер.

Неназванный Mac показал 1889 баллов в одноядерном тесте и 14586 в многоядерном.

Предполагается, что речь может идти о будущем MacBook Pro на M2 Max. Когда его могут представить пока не сообщается.