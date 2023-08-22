ТВ Станция и ТВ Станция Про появились в продаже

Покупатели оформившие предзаказ на ТВ Станцию и ТВ Станцию Про начали получать свои устройства. Также сегодня в России стартовали официальные продажи для всех желающий.

ТВ Станция выпускается с диагоналями на 43 и 50 дюймов, а флагманская ТВ Станция Про — диагоналями 55 и 65 дюймов. Всё управление телевизором основано на голосовом управлении, которое использует технологию распознавания голоса Far-field. Благодаря такому решению пользователей можно полностью отказаться от использования пульта ДУ.

Более того, устройство позволяет управлять умным домом и общаться с Алисой даже при выключенном экране. Обе модели работают с разрешением Ultra-HD (4К) и дают возможность смотреть кино и телеканалы через интернет.

Цены ТВ Станций:

ТВ Станция 43 дюйма — 44 990 рублей;

ТВ Станция 50 дюймов — 49 990 рублей;

ТВ Станция Про 55 дюймов — 74 990 рублей;

ТВ Станция Про 65 дюймов — 99 990 рублей.

Более подробно о ТВ Станциях можно узнать из отдельного материала.