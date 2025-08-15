В Яндекс ТВ Станциях появился раздел «Спорт» с лицензионными трансляциями

Владельцы ТВ Станций Яндекса получили новый способ следить за спортивными событиями. В главном меню устройств появился отдельный раздел «Спорт». Теперь лицензионные трансляции Кинопоиска доступны без необходимости искать их в общем каталоге или переключаться между приложениями.

Раздел предлагает в пять раз больше спортивного контента, чем традиционные телеканалы: прямые эфиры, анонсы предстоящих матчей и возможность поставить напоминание о важных событиях.

Все трансляции открываются в фирменном плеере с выбором качества, скорости воспроизведения, субтитров и аудиодорожек.

Управление новым разделом интегрировано с Алисой: достаточно сказать «Алиса, открой меню Спорт» или «Алиса, включи матч», чтобы сразу перейти к просмотру.

Для любителей крупных турниров, включая Российскую Премьер-Лигу и КХЛ, такой подход превращает ТВ Станцию в полноценный спортивный хаб.