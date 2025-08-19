Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED

Яндекс выпустил два новых AI-телевизора — флагманская ТВ Станция Про MiniLED и более доступная ТВ Станция Бейсик QLED. Новинки уже доступны для покупки в крупнейших федеральных сетях и онлайн.

ТВ Станция Про MiniLED

Новая ТВ Станция Про — это первый телевизор Яндекса с экраном MiniLED. Он имеет большее количество светодиодов и зон затемненения, что делает изображение ярким и контрастным.

ТВ Станция Про MiniLED доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов. Экран имеет частоту обновления 144 Гц, поддержку Dolby Vision, MEMC, HDR10 и системы оптимизации изображения на основе искусственного интеллекта (AI Picture Quality). Максимальная яркость достигает 1300 нит, а цвета автоматически настраиваются в реальном времени.

Телевизор оснащен аудиосистемой с двумя динамиками и сабвуфером общей мощностью 50 Вт, поддерживает Dolby Audio и может стать центром «умного дома» благодаря поддержке Zigbee, Matter и Wi-Fi.

Стоимость ТВ Станции Про MiniLED — от 89 990 до 149 990 рублей.

ТВ Станция Бейсик QLED

ТВ Станция Бейсик QLED рассчитана на массовый сегмент. Она выпускается с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Частота обновления экрана — 60 Гц, яркость — до 450 нит, контрастность — 5000:1. Встроенные динамики мощностью до 30 Вт также поддерживают Dolby Audio.

С помощью телевизора можно управлять умным домом и пользоваться всеми возможностями AI-ассистента, которые доступны в других ТВ Станциях — в том числе высокого ценового сегмента.

Цены — от 34 990 до 69 990 рублей.

Подробнее о новой доступной ТВ Станции Бейсик QLED читайте в нашем обзоре.

Новые возможности ТВ Станций

Одновременно Яндекс расширил возможности всей линейки ТВ Станций:

Теперь голосом можно управлять сторонними приложениями, включая ИВИ, VK Видео, Wink и Rutube;

Алиса научилась помогать в играх — она в реальном времени анализирует изображение и дает подсказки по прохождению уровней;

Появился режим «Ночной сеанс», который снижает яркость, смягчает резкие звуки и делает просмотр комфортнее в темное время суток;