Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED | The GEEK
close
Новости

Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED

Одна из них флагманская, а другая более доступная.

Яндекс выпустил два новых AI-телевизора — флагманская ТВ Станция Про MiniLED и более доступная ТВ Станция Бейсик QLED. Новинки уже доступны для покупки в крупнейших федеральных сетях и онлайн.

ТВ Станция Про MiniLED

Новая ТВ Станция Про — это первый телевизор Яндекса с экраном MiniLED. Он имеет большее количество светодиодов и зон затемненения, что делает изображение ярким и контрастным.

ТВ Станция Про MiniLED доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов. Экран имеет частоту обновления 144 Гц, поддержку Dolby Vision, MEMC, HDR10 и системы оптимизации изображения на основе искусственного интеллекта (AI Picture Quality). Максимальная яркость достигает 1300 нит, а цвета автоматически настраиваются в реальном времени.

Телевизор оснащен аудиосистемой с двумя динамиками и сабвуфером общей мощностью 50 Вт, поддерживает Dolby Audio и может стать центром «умного дома» благодаря поддержке Zigbee, Matter и Wi-Fi.

Стоимость ТВ Станции Про MiniLED — от 89 990 до 149 990 рублей.

ТВ Станция Бейсик QLED

ТВ Станция Бейсик QLED рассчитана на массовый сегмент. Она выпускается с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Частота обновления экрана — 60 Гц, яркость — до 450 нит, контрастность — 5000:1. Встроенные динамики мощностью до 30 Вт также поддерживают Dolby Audio.

С помощью телевизора можно управлять умным домом и пользоваться всеми возможностями AI-ассистента, которые доступны в других ТВ Станциях — в том числе высокого ценового сегмента.

Цены — от 34 990 до 69 990 рублей.

Подробнее о новой доступной ТВ Станции Бейсик QLED читайте в нашем обзоре.

Новые возможности ТВ Станций

Одновременно Яндекс расширил возможности всей линейки ТВ Станций:

  • Теперь голосом можно управлять сторонними приложениями, включая ИВИ, VK Видео, Wink и Rutube;
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
  • Алиса научилась помогать в играх — она в реальном времени анализирует изображение и дает подсказки по прохождению уровней;
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
  • Появился режим «Ночной сеанс», который снижает яркость, смягчает резкие звуки и делает просмотр комфортнее в темное время суток;
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
  • Улучшена система рекомендаций: система подбирает фильмы и сериалы даже по самым необычным запросам.
id·208010·20250819_1020
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене
В Яндекс ТВ Станциях появился раздел «Спорт» с лицензионными трансляциями
Яндекс» перезапустил «Интернетометр» с новой технологией замеров скорости
Яндекс Станция Мини 3 Про поступила в продажу в России
Яндекс Фабрика вышла на рынок холодильников под брендом Tuvio
Яндекс Фабрика зашла в фитнес: представлена спортивная техника Bodycore
«Вкусно — и точка» впервые начнёт бронировать столы через Яндекс Еду
Яндекс обновил Нейроэксперта: теперь с рассуждениями, командной работой и анализом сайтов
Яндекс Фабрика выпустила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu
Яндекс Фабрика представила портативные колонки Commo Stage
Обзор Яндекс Станции Миди
Вышло майское обновление Алисы и Яндекс Станций. Что нового?

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK