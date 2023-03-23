В браузер Opera интегрировали нейросети ChatGPT и ChatSonic

Браузеры Opera и Opera GX теперь будут оснащаться двумя нейросетями — ChatGPT и ChatSonic. По словам компании, пока такие версии приложений находятся в раннем доступе и поэтому могут возникать ошибки.

Встроенные нейросети должны помогать составлять текстовые материалы, создавать посты для соцсетей и предлагать различные идеи. Кроме того, появились подсказки искусственного интеллекта.

Для активации нейросети достаточно перейти в боковую панель браузера и авторизоваться в нужном сервисе. Чат-бот ChatGPT будет помогать составлять текст или подсказывать пользователю, а ChatSonic, основанный на GPT-4, создавать изображения из текстового описания.

Разработчики Opera отметили, что в будущем можно ждать появление новых ИИ от компании, но они будут также основаны на модели GPT.