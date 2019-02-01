В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств. Эта система представляет собой конкурента Apple AirDrop. Теперь же выяснилось, когда новинка появится на всех актуальных устройствах.

Сообщается, что обновление «прилетит» в августе. Об этом заявил шеф-редактор ресурса XDA Developers Мишал Рахман в твиттере. Источник утверждает, что поддержку получат все современные смартфоны с Android 6.0 и выше.

Google told OEMs that Nearby Share, Google's AirDrop-like file-sharing service, rolls out to all Android (6.0+) devices in August.



Can't confirm if that's the plan as of now, but this info came from a recent source.



Currently in beta for some users: https://t.co/7GMct2A9kI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 17, 2020

Отметим, что Nearby Share пришла на смену функции Android Beam. Она призвана обеспечить лёгкий обмен данными между смартфонами, не прибегая к облакам и другим технологиям. Помимо Android, компания также планирует выпустить Nearby Share для всех основных операционных систем: Windows, macOS, Linux и ChromeOS.

Таким образом, поисковый гигант позволит создать собственную экосистему, подобно тому, как это сделано у Apple. Также отметим, что в Microsoft разрабатывают свою версию приложения-посредника Your Phone. В последних апдейтах ей добавили возможность подключения к нескольким устройствам одновременно.