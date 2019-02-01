В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств. Эта система представляет собой конкурента Apple AirDrop. Теперь же выяснилось, когда новинка появится на всех актуальных устройствах.
Сообщается, что обновление «прилетит» в августе. Об этом заявил шеф-редактор ресурса XDA Developers Мишал Рахман в твиттере. Источник утверждает, что поддержку получат все современные смартфоны с Android 6.0 и выше.
Отметим, что Nearby Share пришла на смену функции Android Beam. Она призвана обеспечить лёгкий обмен данными между смартфонами, не прибегая к облакам и другим технологиям. Помимо Android, компания также планирует выпустить Nearby Share для всех основных операционных систем: Windows, macOS, Linux и ChromeOS.
Таким образом, поисковый гигант позволит создать собственную экосистему, подобно тому, как это сделано у Apple. Также отметим, что в Microsoft разрабатывают свою версию приложения-посредника Your Phone. В последних апдейтах ей добавили возможность подключения к нескольким устройствам одновременно.
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