В App Store появится больше рекламы

Похоже, что Apple решила максимально монетизировать всё, чем активно пользуются пользователи iPhone и iPad. В этот раз фирменный магазин приложений App Store будет буквально «завелен» рекламными предложениями. Сама компания заявила, что реклама начнёт отображаться в App Store на главной странице в разделах «Сегодня» и «Вам также может понравиться».

Изменения произойдут во всех странах, кроме Китая, с 25 октября. Реклама будет отмечена меткой «Реклама» и выделена синим цветом.

Ранее реклама отображалась в поисковой выдаче App Store и в разделе «Рекомендуем».