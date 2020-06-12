В Android 11 появится аналог «Корзины»

Функция отложенного удаления или «Корзина» давно уже стала традиционной в Windows. Её также перенесли в Linux, MacOS и другие настольные операционные системы. Теперь же, как сообщается, её аналог появится и в Android 11.

Это будет расширение функции Scoped Storage из десятой версии мобильной ОС. На данный момент такая возможность есть, к примеру, в «Google Фото» и «Google Диск», но в будущем релизе её добавят в Android на уровне системы.

Это позволит разработчикам реализовать свои «Корзины» в приложениях. Таким образом, для отложенного удаления будут использоваться собственные ресурсы каждой программы, а не общая папка, как в Windows. Данные будут храниться там 30 дней, после чего система удалит их.

Эта функция обнаружилась ещё в первой тестовой сборке Android 11 для разработчиков, то есть её запланировали задолго до выпуска публичной версии. Единственным отличием было то, что тогда файлы хранились только 7 дней вместо 30.

Напомним, что ранее в Android 11 анонсировали появление функций Play Asset Delivery для ускорения загрузки игр и Android Performance Tuner для оптимизации графики на смартфонах и планшетах. Всё это должно реализовать в будущем новые возможности для мобильного гейминга.