Google улучшит мобильные игры на смартфонах

Google на днях представила первую бета-версию Android 11, но также были презентованы новые возможности для разработчиков. Одна из них — функция Play Asset Delivery, которая позволит ускорить загрузку мобильных игр из Google Play.

Суть ещё в том, чтобы разработчики сами указывали, какие файлы загружать, а какие — нет. К примеру, могут загружаться только языковые локализации, подходящие для региона, а не все, имеющиеся в наличии.

Кроме того, обещана возможность разбивать ресурсы на отдельные пакеты — текстуры, звуки и тому подобные, что должно ускорить процедуру загрузки через Google Play.

Наконец, это позволит обновлять игры на лету, не переходя в магазин приложений и не прерывая игровой сессии.

Другим игровым нововведением стала возможность Android Performance Tuner, которая призвана повысить производительность гейм-проектов на Android-устройствах. Она является частью Android Game SDK.

Система позволяет менять частоту кадров и качество графики на более чем 99% всех активных устройств под управлением Android 4.1 (API 16) и выше. Учитывая, что игры пишутся под ряд версий ОС и целый «зоопарк» устройств, это позволит улучшить результаты. А разработчики получат обратную связь о том, как хорошо та или иная игра работает на конкретной модели смартфона или планшета.

Помимо этого, Android Performance Tuner позволит определить самые «тяжелые» элементы игр и оптимизировать их ещё до выхода проектов в продакшн.