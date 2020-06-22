Утечка раскрыла спецификации громадного смартфона Honor X10 Max

Компания Honor, по сообщению сетевых источников, готовит новый смартфон Honor X10 Max, который относится к полузабытой категории фаблетов. Новинка должна стать наследником Honor 8X Max, который дебютировал ещё в 2018 году.

Новинку, как ожидается, покажут 2 июля, но уже сейчас в сети появились спецификации. Ими поделился надёжный китайский инсайдер. Сообщается, что смартфон получит 7,09-дюймовый экран с вырезом под фронтальную камеру. Разрешение дисплея составляет 2280 x 1080 пикселей. Используется матрица IPS.

Габариты смартфона составят 174,46 x 84,91 x 8,3 мм, вес —227 граммов. Сканер отпечатка пальца находится, как утверждается, в кнопке включения.

Заявлен процессор MediaTek Dimensity 800 5G, зарядный блок мощностью 22,5 Вт и аккумулятор на 5000 мА·ч. Основная камера включает в себя модуль на 48 МП (разрешение других модулей и их количество не уточняется), фронтальная — 8 МП. Объёмы ОЗУ и ПЗУ не раскрываются.

В качестве ОС используется Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1.1. Цена не уточняется. Также остаётся неизвестной дата анонса новинки в мире, география продаж и другие данные. Однако, скорее всего, новинка не будет слишком дорогой, учитывая китайский процессор.