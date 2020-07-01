Так выглядит Honor X10 Max в руках пользователя

Уже завтра, 2 июля, будет представлен самый крупный смартфон на рынке — Honor X10 Max 5G. И вот в сети появились его первые живые фото в руках пользователя, а также цены новинки.

Выглядит это примерно так:

И так:

Что касается цен, то версия на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти оценивается в 340 долларов, тогда как вариант на 6/128 ГБ — 368 долларов.

Смартфон получит 7,09-дюймовый дисплей с поддержкой технологий RGBW, HDR10, а также показателем яркости в 780 нит. Внутри будет установлен китайский процессор MediaTek Dimensity 800 5G. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч, есть быстрая зарядка на 22,5 Вт через порт USB-C.

Основная камера располагает двумя модулями: 48 + 2 МП. Фронтальная оснащена сенсором ан 8 МП. Сканер отпечатка расположен на правой стороне корпуса. Есть стереодинамики и выход 3,5 мм на наушники.

В качестве ОС будет использоваться операционная система Android 10 с последней версией фирменной оболочки Magic UI. О дате появления новинки на европейском и российском рынках ничего не сообщается.