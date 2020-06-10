Гигантский Honor X10 Max показался на «живых» фото
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Новости

Гигантский Honor X10 Max показался на «живых» фото

Китайские источники слили в сеть изображения фаблета Honor X10 Max. Этот гигантский даже по современным меркам девайс является преемником и наследником Honor 8X Max, его покажут 2 июля.

На данный момент известны почти все его характеристики, снимки из базы данных регулятора TENAA только довершают картину. Итак, новинка получила довольно-таки типичный дизайн — «лопата» с тонкими рамками и вырезом под одиночную фронтальную камеру.

Новинка получит экран диагональю 7,09 дюйма с разрешением Full HD+ с технологией RBGW. Последняя обеспечивает повышение яркости и снижение энергопотребления. В качестве процессора используется чип MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой 2,0 ГГц, от 6 до 8 ГБ ОЗУ, накопитель на 64 или 128 ГБ. Также есть слот под карту памяти.

Задняя камера оснащается модулями на 48 + 2 МП, фронтальная — 8 МП. Обещан аккумулятор на 4900 мА·ч, сканер отпечатка пальца сбоку и три цвета у корпуса. Габариты будущего планшетофона составят 176,46 x 84,91 x 8,3 мм при весе 227 грамм.

Стоимость пока не сообщается, однако скорее всего она будет не слишком высокой, учитывая недорогую платформу.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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