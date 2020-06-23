Фаблет Honor X10 Max полностью рассекречен
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Новости

Фаблет Honor X10 Max полностью рассекречен

Как сообщалось ранее, фаблет Honor X10 Max выйдет 2 июля. Но до этого в сети появились его полные спецификации, а также возможность предзаказать новинку на сайте китайского ритейлера.

Устройство фигурирует под кодовым наименованием KKG-AN00. Ранее он «отметился» в базе данных регулятора 3C, теперь же появился и у TENAA.

Новинка имеет габариты 176,46 x 84,91 x 8,3 мм, вес составляет 227 грамм. Обещаны цвета Speed Black, Speed Blue и Light Speed Silver, хотя пока лишь в Китае. Другие спецификации включают в себя 7,09-дюймовый экран с разрешением FullHD+ на базе IPS-матрицы производства Japan Display. Ей приписывают технологию RBGW для повышения яркости и снижения энергопотребления, хотя пока неясно, насколько она экономит заряд.

В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 800 5G с поддержкой сетей пятого поколения, объём ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ, постоянной памяти — 64 или 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора равняется 4900 мА·ч, также сообщается, что смартфон получит зарядный блок мощностью 22,5 Вт для быстрой зарядки. Основная камера оснащена двумя модулями — 48 + 2 МП, фронтальная — 8 МП.

В качестве ОС используется Android 10 с последней версией оболочки. Цена пока не уточняется.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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