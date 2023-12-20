Утечка: Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на PC в ближайшие годы

Insomniac Games готовится представить игру Marvel’s Spider-Man 2 на PC в 2024-2025 годах, следует из утечки внутренних документов студии. На разработку данной версии Sony выделила $4,6 млн.

Согласно информации, которая стала достоянием общественности после масштабного взлома, помимо Marvel’s Spider-Man 2 на PC ожидается Marvelʼs Wolverine (ориентировочно в 2027 году), а также еще неанонсированная игра Marvel’s Spider-Man 3 (осень 2028 года). Их порт на PC обойдется Sony в $4 млн и $7 млн соответственно.

Однако, утекшие данные вполне могут быть устаревшими, поэтому представленные даты исключительно ориентировочные. Кроме того, после слива Insomniac может изменить свои планы.