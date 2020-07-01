Утечка: ASUS ROG Phone 3 покажут уже 22 июля, он получит Snapdragon 865+

Появилось новое подтверждение выхода игрового смартфона ASUS ROG Phone 3. Сообщается, что он появится на рынке уже 22 июля.

Источником выступает инсайдер, который ссылается на удалённую публикацию ASUS в твиттере. Пока что это единственный источник, который расщедрился на точную дату, потому остаётся ждать новой информации или наступления 22 июля.

ASUS'S ROG Phone 3 is probably the first smartphone with upcoming Qualcomm Snapdragon 865+ Chipset! Launching on 22nd July. #ASUS #ROGPhone3https://t.co/uJ4SESbyyP — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 7, 2020

Утверждается, что это будет первый смартфон с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865+. Этот чипсет не отличается от обычного «восемьсот шестьдесят пятого» ничем, помимо более высокой частоты самого мощного ядра. Этот показатель составляет 3,15 ГГц.

Также можно ожидать повышения частот графического ускорителя, хотя пока конкретных цифр на этот счёт не приводится. Другие спецификации включат в себя 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с «игровой» частотой в 144 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей.

Объём ОЗУ составляет 8/12 ГБ, постоянной памяти — 256/512 ГБ. Заявлена четвертная основная камера 64 + 16 + 12 + 5 МП. Ёмкость же аккумулятора составит, как утверждается, 6000 мА·ч, также обещана быстрая зарядка. Предполагается, что система охлаждения будет основана на испарительной камере.

Данных о цене пока нет. Но она однозначно будет высокой.