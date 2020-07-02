Названа дата анонса игрового смартфона ASUS ROG Phone 3 с 5G и экраном на 144 Гц
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Названа дата анонса игрового смартфона ASUS ROG Phone 3 с 5G и экраном на 144 Гц

На официальном сайте ASUS появился таймер обратного отсчёта, который показывает время до презентации игрового смартфона ROG Phone 3. Это решение покажут 22 июля в Тайбэе, Милане и Нью-Йорке. Предполагается, что это будет самый мощный Android-смартфон на рынке.

  • Annotation 2020 07 02 111452

Новинка будет основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 Plus с максимальной тактовой частотой до 3,09 ГГц, графической подсистемой Adreno 650 и отдельным модемом 5G. Объём оперативной памяти составит 8, 12 или 16 ГБ, постоянной — 128, 256 и 512 ГБ. Заявлена память типа UFS 3.0.

Диагональ экрана составит 6,59 дюйма с разрешением 2340 × 1080 и частотой в 144 Гц. Защита — стекло Corning Gorilla Glass 6. Есть встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца.

Основная камера располагает основным модулем на 64 МП, возможно есть и добавочные. Фронтальная — 13 МП. Ёмкость батареи составляет 6000 мА·ч и быстрая зарядка HyperCharge на 30 Вт.

Заявлена поддержка Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, а также навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Есть модуль NFC. Из мелочей омтетим стереодинамики и Android 10 с фирменной оболочкой ROG UI.

Цена не уточняется, но, очевидно, она будет высокой.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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