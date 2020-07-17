Появились качественные изображения ASUS ROG Phone 3

Ранее в сети уже появились характеристики игрового смартфона ASUS ROG Phone 3 и дата его выхода. А теперь известный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры игрового решения. Судя по этому изображению, новинка будет довольно сильно отличаться от второй версии.

Во-первых, корпус новинки будет более скругленным, чем у ROG Phone 2.

Во-вторых, Также более плавными станут контуры у основной камеры, а она сама обзаведётся тремя модулями вместо двух. А основной сенсор будет обеспечивать разрешение в 64 МП вместо 48 МП у предшественника.

ASUS ROG Phone 2

Наконец, в-третьих, изменилась форма вентиляционной решётки системы охлаждения, которая стала больше. Очевидно, это сделано в угоду техническим параметрам. Ведь новинка получит мощнейший на сегодняшний день процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Решётку перенесли в нижнюю часть устройства. А вот стереодинамики и фронтальная камера остались на своих местах — как и в ASUS ROG Phone 2.

Как отмечается, новинка получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч, порт USB Type-C для зарядки и обмена данными, а также для вывода информации на внешний дисплей. А вот разъёма для наушников 3,5 мм, увы, не ожидается.