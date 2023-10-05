Устройства Xiaomi для России терпят массовый сбой в работе «умной» техники

Не работает вообще ничего, что предназначено для российского региона. Например, нельзя войти в приложение, невозможно включить лампу или запустить пылесос через голосового помощника Алису. В компании знают о проблеме и стараются её устранить.

На момент написания заметки, проблема остаётся актуальной. Некоторые пользователи сообщают, что им всё-таки удалось восстановить доступ.

Примечательно, что пользователи с установленным регионом “Китай”, продолжают пользоваться устройствами Xiaomi и сбой в их работе не наблюдается.