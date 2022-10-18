Для зарядки Apple Pencil от нового iPad понадобится переходник

Сегодня Apple анонсировала новое поколение базового iPad десятого поколения. После презентации прошло менее часа, как стало известно о новых ограничениях планшета.

Оказалось, что новинка не поддерживает Apple Pencil 2. Сам iPad может работать только с первым Apple Pencil, но заряжается он при помощи Lightning, в то время как iPad перешёл на USB-C.

По этой причине в комплекте со стилусом появится переходник с USB-C на Lightning. Также его можно будет приобрести отдельно в интернет-магазине Apple за $9 (~560 рублей).

Кроме базового iPad, были представлены iPad Pro с чипом M2 и приставка Apple TV 4K нового поколения.

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