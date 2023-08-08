USB-C порт iPhone 15 показали на «живых» фотографиях

Инсайдеры неоднократно заявляли, что вся линейка iPhone 15 получит порт USB-C вместо фирменного разъёма Lightning. На такой шаг Apple обязана пойти, чтобы соответствовать новому закону Евросоюза, который обязывает всех производителей использовать разъём USB-C как единый стандарт для зарядки цифровых устройств.

Сегодня информаторы fix Apple и John опубликовали первые фотографии нового интерфейса iPhone. Судя по изображениям, порт USB-C размещён на отдельном шлейфе, что облегчает и удешевляет ремонт в случае его поломки.

Ожидается, что флагманские модели iPhone 15 Pro‌ и 15 Pro‌ Max смогут обеспечить более высокую скорость передачи данных по USB-C, а базовые смартфоны iPhone 15‌ и 15‌ Plus получат старый протокол USB 2.0, как и в айфонах с Lightning.

Напомним, недавно стала известна дата презентации и старта продаж смартфонов iPhone 15 серии и других новинок Apple.