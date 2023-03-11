Ulefone представит новый флагманский телефон защищенной линейки Armor

Компания Ulefone объявила о готовящемся выходе нового флагманского телефона защищенной линейки Armor. Ulefone Armor 19T будет иметь следующие характеристики:

однокристальная система MediaTek Helio G99;

12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (можно расширить до 17 ГБ за счет виртуального раздела во флеш-памяти);

256 ГБ флеш-памяти (UFS 2.2);

диагональ экрана IPS 6,58 дюйма, разрешением 2408 х 1080 пикселей и кадровая частота 120 Гц;

основная камера с главным датчиком 108 Мп (Samsung HM2), 5-мегапиксельным сенсором в составе камеры-микроскопа с 60-кратным увеличением и 5-мегапиксельной камерой-тепловизором;

фронтальная камера с 16-мегапиксельным сенсором Sony IMX481;

аккумулятор емкостью 9600 мА·ч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт;

ОС Android 12, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, защита в соответствии со степенями IP68/IP69K и американским военным стандартом MIL-STD-810G;

6-контактный разъем для подключения дополнительных модулей;

габариты 175,2 x 83,4 x 18,8 мм, масса – 409 граммов.

Новинка поступит в продажу 20 марта на площадке AliExpress по цене 385 долларов.