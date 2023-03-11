Ulefone представит новый флагманский телефон защищенной линейки Armor

Компания Ulefone объявила о готовящемся выходе нового флагманского телефона защищенной линейки Armor. Ulefone Armor 19T будет иметь следующие характеристики:
- однокристальная система MediaTek Helio G99;
- 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (можно расширить до 17 ГБ за счет виртуального раздела во флеш-памяти);
- 256 ГБ флеш-памяти (UFS 2.2);
- диагональ экрана IPS 6,58 дюйма, разрешением 2408 х 1080 пикселей и кадровая частота 120 Гц;
- основная камера с главным датчиком 108 Мп (Samsung HM2), 5-мегапиксельным сенсором в составе камеры-микроскопа с 60-кратным увеличением и 5-мегапиксельной камерой-тепловизором;
- фронтальная камера с 16-мегапиксельным сенсором Sony IMX481;
- аккумулятор емкостью 9600 мА·ч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт;
- ОС Android 12, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, защита в соответствии со степенями IP68/IP69K и американским военным стандартом MIL-STD-810G;
- 6-контактный разъем для подключения дополнительных модулей;
- габариты 175,2 x 83,4 x 18,8 мм, масса – 409 граммов.
Новинка поступит в продажу 20 марта на площадке AliExpress по цене 385 долларов.
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