Защищённые смартфоны Ulefone Mini официально в России: на борту ИК-камера и тепловизор

фициальный дистрибьютор Ulefone в России, компания diHouse, объявила о старте поставок новой линейки защищённых смартфонов Ulefone Mini. Устройства рассчитаны на профессиональное использование в экстремальных условиях, а также подойдут туристам и тем, кто ищет компактный, но прочный смартфон.

В серию вошли три модели: Ulefone Armor Mini 20, Mini 20 Pro и Mini 20T Pro. Все устройства построены в сверхпрочных корпусах с сертификацией IP69K и MIL-STD-810H, устойчивы к падениям, влаге, пыли и экстремальным температурам.

Armor Mini 20

Armor Mini 20 — базовая модель с 4,7-дюймовым экраном, четырёхъядерным процессором, аккумулятором на 3380 мА·ч и поддержкой двух SIM-карт. Смартфон оснащён основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 5 Мп, работает на Android 13 Go и способен продержаться до 12 дней в режиме ожидания. В корпусе предусмотрены аппаратные кнопки и встроенный фонарик.

Mini 20 Pro

Mini 20 Pro предлагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, поддержку LTE, NFC и ИК-камеру ночного видения на базе сенсора Sony IMX 303 (20 Мп) с подсветкой для работы в темноте.

Mini 20T Pro

Mini 20T Pro — флагман линейки, унаследовал все функции версии Pro, но дополнительно получил тепловизор FLIR Lepton с чувствительностью менее 50 мК. Смартфон ориентирован на специалистов, которым требуется дистанционный термоконтроль: например, при проверке электрощитов, трубопроводов или строительных конструкций.

Ориентировочная стоимость в России:

Armor Mini 20 — 28 990 ₽

Mini 20 Pro — 34 990 ₽

Mini 20T Pro — 46 090