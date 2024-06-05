В России начались продажи защищённого Ulefone Armor 23 Ultra и элегантного Note 17 Pro

На российском рынке появились новые модели смартфонов от бренда Ulefone: защищённый Armor 23 Ultra и элегантный Note 17 Pro.

Armor 23 Ultra доступен в черном и оранжевом цветах. Основной особенностью устройства является его корпус с защитой от пыли и влаги, а также способностью выдерживать падение с высоты до 1,5 метров. Экран покрыт ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

В качестве процессора выступает MediaTek Dimensity 8020 5G в паре с 512 Гб встроенной и 12 Гб оперативной памяти соответственно.

Дисплей IPS 6,78 дюйма с разрешением FHD+ 2460 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. Камеры: основная 50 Мп, телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом, ультраширокоугольная 50 Мп, ночная 64 Мп и фронтальная 50 Мп.

Аккумулятор емкостью 5280 мАч обеспечивает до 240 часов в режиме ожидания и до 24 часов в режиме звонка. Смартфон имеет два слота для Nano SIM-карт и разъемы Type-C (USB 3.1 Gen 1) и 3,5 мм для наушников.

Note 17 Pro доступен в черном, белом и оранжевом цветах. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G99, 256 Гб встроенной и 12 Гб оперативной памяти соотвественно.

Дисплей AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением FHD+ 2400 x 1080 с частотой обновления 120 Гц. Камеры: основная 108 Мп, макро 5 Мп и фронтальная 32 Мп.

Аккумулятор – 5050 мАч с возможностью проработать до 450 часов в режиме ожидания и до 9 часов просмотра видео. Есть два слота для Nano SIM-карт и разъемы Type-C и USB 2.0.

Цена в России за Ulefone Armor 23 Ultra составляет 55 990 рублей, а Note 17 Pro — 31 990 рублей.