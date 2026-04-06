Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России
Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России

Съемный магнитный блок с камерой можно крепить на экипировку и снимать от первого лица.
Редакция The GEEK сегодня в 17:49

Бренд Ulefone объявил о выходе на российском рынке нового защищенного смартфона Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro. Главной особенностью модели стала съемная магнитная экшн-камера, встроенная в заднюю панель.

Магнитный блок с камерой можно крепить к экипировке, например, шлему или лямке рюкзака, и записывать видео от первого лица, пока сам смартфон остается в кармане или сумке.

RugOne Xsnap 7 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой защищенника стал процессор MediaTek Dimensity 8400. Его дополняют 12 ГБ ОЗУ, хранилище на 512 ГБ и аккумулятор на 9000 мАч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт.

Фото: smartzone.de

Фотовозможности представлены 32-Мп фронталкой, основной системой с сенсорами 50 Мп и 64 Мп и модульной носимой камерой.

Продажи Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro стартуют в России в мае-июне 2026 года. Цена пока не объявлена.

