Ubisoft анонсировала новую часть The Crew

Ubisoft представила новую часть аркадных гонок The Crew с подзаголовком Motorfest, вместо порядкового номера.

В тизере показали гонки по бездорожью и диким джунглям, а также уличные гонки под солнцем и другие побочные активности.

Окружающий игрока мир The Crew Motorfest, полностью доступен для исследований. Сами разработчики рассказали, что за основу карты взяли гавайский остров Оаху.

Изначально The Crew Motorfest должна была стать масштабным дополнением ко второй части, но планы студии изменились.

Релиз игры запланирован на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и PC до конца 2023 года.