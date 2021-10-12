У iPhone 13 обнаружен баг с зарядкой

Счастливые владельцы iPhone 13 жалуются на новые проблемы со смартфонами. На сей раз это проблемы с индикацией зарядки.

Как сообщается, после отключения кабеля или снятия смартфона с док-станции ОС всё равно показывает, что зарядка идёт. Это, к примеру, проявляется на iPhone 13 Pro. Судя по всему, проблема имеет место в Китае.

Пока что не сообщается, в какой именно версии iOS присутствует эта проблема. Возможно, компания уже исправила её, хотя пока точных данных и комментариев из Купертино нет.

При этом некоторые подозревают, что авторы фото просто хотят хайпануть на популярной теме. Одни считают, что вместе со смартфоном используется беспроводной аккумулятор. Другие полагают, что это вовсе скриншот экрана, установленный вместо обоев.