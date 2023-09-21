TWS-наушники Samsung Galaxy Buds FE показали в двух расцветках до анонса

Ожидается, что до конца этого месяца состоится презентация смартфона Galaxy S23 FE, а в месте с ним дебютируют TWS-наушники Galaxy Buds FE, дизайн которых сегодня был раскрыт рендерами.

Судя по изображениям, кейс грядущей новинки будет похож на Galaxy Buds2 и Buds2 Pro, а сами бутоны напоминают Buds+ с глянцевой сенсорной поверхностью и резиновыми анатомическими держателями, которые будут разных размеров.

Инсайдеры утверждают, что наушники получат 12-миллиметровые динамики с упором на низкие частоты. Стоимость Galaxy Buds FE должна быть менее 100 долларов, наушники уже были замечены у европейского ретейлера в промо-материалах по цене 88,90 евро (9 000 ₽).