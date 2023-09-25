Samsung слила всю линейку Fan Edition до анонса: Galaxy S23 FE, Tab S9 FE и Buds FE

Аргентинский филиал Samsung опубликовал изображение, на котором показаны все три продукта линейки Fan Edition – Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Buds FE.

Более того, опубликованное изображение сопровождалось описанием, в котором были названы все три устройства. Официальные характеристики и цены появятся позже, вероятно, уже в октябре.

Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+

До анонса в сеть также попали характеристики и цены на планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+. Устройства получат 10,4-дюймовый (2304х1440) и 12,4-дюймовый (2560×1600) дисплеи соответственно, будут оснащены процессорами Exynos 1380, а также слотами для карт памяти microSD и защитой от пыли и воды IP68. Младшая версия получит 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, а старшая – 8/128 ГБ и 8/128 ГБ.

Samsung оснастила Tab S9 FE и Tab S9 FE+ 8-мегапиксельными основными камерами и 12-мегапиксельными фронтальными камерами. «Плюсовая» модель также получит сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Аккумулятор Tab S9 FE – 8000 мАч, Tab S9 FE+ – 10 090 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

В Европе обычная версия, согласно слухам, будет стоить 529 евро (~53 900 рублей), «плюсовая» – 699 евро (~71 200 рублей). Еще 100 евро (~10 200 рублей) нужно будет доплатить, чтобы получить устройство, поддерживающее 5G.

Galaxy S23 FE

Полторы недели назад в сеть утек рендер смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который предстал во всех четырех цветах. Согласно слухам, в большинстве регионов смартфон будет работать на процессоре Exynos 2200, в то время как в США он будет оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 1.

Galaxy Buds FE

Что касается наушников Galaxy Buds FE, то две недели назад их слил официальный немецкий сайт Samsung, опубликовав руководство пользователя, а позже их показали в двух расцветках.