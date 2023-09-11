Samsung показала новые наушники Galaxy Buds FE

Samsung активно работает над расширением своей линейки FE и, по слухам, готовит к выпуску новые беспроводные наушники Galaxy Buds FE. Ожидается, что они дебютируют вместе с смартфоном Galaxy S23 FE в конце 2023 года.

Недавно появилась информация, что компания готовит к выпуску новые наушники с номером модели SM-R400N. На официальном немецком сайте Samsung появилось руководство пользователя, подтверждающее название новинки, а также раскрывающее некоторые особенности устройства.

Изображения позволяют оценить дизайн наушников, кейса и других аксессуаров. Наушники будут похожи на Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds 2 Pro. Несмотря на то, что это фанатская версия, функционал наушников будет достаточно широким. Пользователи получат активное шумоподавление и возможность пропуска окружающего звука.

Согласно изображениям в руководстве, наушники оборудованы двумя микрофонами, хотя в модели Buds2 Pro, несмотря на два изображенных микрофона в инструкции, их было на самом деле три.

Раньше предполагалось, что дебют Galaxy Buds FE состоится одновременно с презентацией Galaxy S24. Но раннее появление страниц поддержки на сайте Samsung может указывать на более ранний выпуск, вероятно, вместе с Galaxy S23 FE.

Что касается цены, то, хотя точные цифры еще не раскрыты, ожидается, что она будет около €120-150 (~12200-15300 рублей). Напомним, что линейка «FE» в целом предлагает более доступные версии высококлассных устройств корейского производителя.