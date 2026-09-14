Samsung может повысить цены на флагманы Galaxy S26 с 1 октября
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Samsung может повысить цены на флагманы Galaxy S26 с 1 октября

Южнокорейский гигант последует примеру Apple.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:30
Samsung может повысить цены на флагманы Galaxy S26 с 1 октября

Samsung рассматривает возможность повышения стоимости флагманской серии Galaxy S26 на домашнем рынке в Южной Корее. Согласно информации местных СМИ, новые цены могут начать действовать уже с 1 октября 2026 года.

По словам источника, повышение стоимости каждой модели может составить около 149 600 вон, что составляет 110 долларов США или 9 337 рублей.

В результате цены могут измениться следующим образом:

  • Galaxy S26 — с 1 254 000 до 1 403 600 вон (87 629 ₽)
  • Galaxy S26+ — с 1 452 000 до 1 601 600 вон (99 993 ₽)
  • Galaxy S26 Ultra — с 1 797 400 до 1 947 000 вон (121 557 ₽)

Планируется ли повышение цен в других регионах, пока неизвестно. На прошлой неделе Apple подняла цены на всю старую линейку смартфонов iPhone во всём мире, вполне возможно, что и Samsung сделает также.

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