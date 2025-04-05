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Косплеерша предстала в образе Шэнь Хэ из Genshin Impact

Первые фото модели Blosmere.

Модель Ева «Blosmere» Цветкова опубликовала серию своих первых фотоснимков, на которых предстала в образе персонажа Шэнь Хэ из популярной игры Genshin Impact.

Для фотосессии Цветкова воссоздала образ таинственной героини, ученицы Хранителя облаков, обладающей крио-способностями. Шэнь Хэ — пятизвездочный персонаж, представленный в игре в конце ноября 2021 года. По сюжету, она происходит из клана экзорцистов, однако значительную часть своей жизни провела среди Адептов.

В соцсетях Ева рассказала, что костюм Шэнь Хэ был куплен, но перешит по фигуре. При этом парик, туфли, заколку и наручи косплеерша сделала самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, что модель Lil G представила новый косплей на Цири, вдохновленный первым трейлером игры «Ведьмак 4».


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Источник:
The GEEK, VK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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