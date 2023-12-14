Трилогия ремастеров GTA вышла на iOS и Android

Rockstar Games официально объявила о том, что мобильные версии переизданной трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition теперь доступны для устройств iOS и Android.

Бесплатные версии GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas доступны для подписчиков Netflix. Остальным пользователям придется раскошелиться – каждая игра стоит $20 (~1800 рублей). Приобрести их можно в App Store и Google Play.

Rockstar отмечает, что в мобильных версиях представлен ряд дополнительных усовершенствований, в том числе режим «Классическое освещение», благодаря которому небо будет выглядеть как в оригинальных играх.

Напомним, ремастер The Trilogy – The Definitive Edition, в рамках которого в три игры были внесены значительные изменения игрового процесса и графики, вышел в 2021 году, однако, сразу же получил шквал критики из-за багов, обновленных (в худшую сторону) моделей персонажей и дефектов текстур.