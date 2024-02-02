Топ-10 самых мощных смартфонов января по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu представила обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов января. «Под капотом» большей части устройств во флагманском топе находится процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Во главе рейтинга оказался OPPO Find X7 с процессором MediaTek Dimensity 9300 (16 ГБ / 1 ТБ), демонстрирующий рекордный результат в 2 209 832 балла в AnTuTu.

С небольшим отрывом следуют за ним iQOO 12 Pro и ASUS ROG Phone 8 Pro на чипах Snapdragon 8 Gen 3, показавшие результаты 2 206 859 и 2 204 998 баллов соответственно.

В категории среднего класса лучше себя продемонстрировали процессоры MediaTek. Первую строчку занял Redmi K70E, оснащенный Dimensity 8300 Ultra и набравший 1 382 150 баллов. На второй строчке realme GT Neo5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2, на третьей – Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2).