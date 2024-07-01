Топ-10 самых мощных смартфонов июня по версии AnTuTu

В начале каждого месяца AnTuTu публикует рейтинг самых производительных смартфонов за предыдущий месяц. Этот список включает две категории: флагманские устройства и субфлагманы.

В июньском рейтинге флагманов лучшим смартфоном стал ASUS ROG Phone 8 Pro с впечатляющими 2 135 740 баллами. Он оснащен мощнейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

На втором месте разместился OPPO Find X7 со средним баллом 2 103 557. Третье место занял iQOO Neo9S Pro, набравший 2 097 626 «попугаев». «Под капотом» обоих смартфонов находятся процессоры от MediaTek, а именно Dimensity 9300 и 9300+ соответственно.

Интересной особенностью июньского рейтинга «топов» является доминирование процессора Snapdragon 8 Gen 3. Он является «сердцем» шести из десяти лучших устройств минувшего месяца. Остальные четыре смартфона работают на Dimensity 9300 или 9300+.

В категории субфлагманов лидером стал OnePlus Ace 3V на базе Snapdragon 7+ Gen 3, набравший 1 434 328 баллов. Второе место занял realme GT Neo6 SE, который оснащен аналогичным процессором от Qualcomm. Замыкает тройку Redmi K70E с чипсетом Dimensity 8300-Ultra.