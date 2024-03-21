Представлен OnePlus Ace 3V — первый смартфон на Snapdragon 7+ Gen 3 с зарядкой 100 Вт

21 марта OnePlus представила в Китае новый среднебюджетный смартфон OnePlus Ace 3V. Он оснащён новейшим процессором Snapdragon 7+ Gen 3 с высокой производительностью, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Устройство также выделяется наличием 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и объёмной испарительной камерой площадью 9140 кв. мм, что позволяет играть в Genshin Impact на максимальных настройках при 60 FPS без риска перегрева

Характеристики OnePlus Ace 3V

Экран: 6,74 дюйма, OLED, 2772×1240, 450 ppi, 120 Гц, 2150 нит, ШИМ 2160 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

ПЗУ: 256/512 ГБ (UFS 4.0)

Камеры: основная — 50 Мп (Sony IMX882, OIS), широкоугольная — 8 Мп (Sony IMX355), фронтальная — 16 Мп (Samsung S5K3P9)

Батарея: 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт

ОС: ColorOS 14 (Android 14)

OnePlus Ace 3V получил защиту от пыли и брызг IP65, стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, подэкранный сканер отпечатков пальцев и слайдер переключения режимов звука. Компания обещает обновление ОС на протяжении трех лет и обеспечение патчами безопасности четыре года.

Цены на новинку следующие:

12/256 ГБ — $277 (~25500 рублей)

12/512 ГБ — $320 (~29500 рублей)

16/512 ГБ — $360 (~33100 рублей)

В Китае продажи смартфона стартуют 25 марта. На глобальном рынке устройство выйдет позже, оно получит название OnePlus Nord 4.