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Представлен OnePlus Ace 3V — первый смартфон на Snapdragon 7+ Gen 3 с зарядкой 100 Вт

21 марта OnePlus представила в Китае новый среднебюджетный смартфон OnePlus Ace 3V. Он оснащён новейшим процессором Snapdragon 7+ Gen 3 с высокой производительностью, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Устройство также выделяется наличием 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и объёмной испарительной камерой площадью 9140 кв. мм, что позволяет играть в Genshin Impact на максимальных настройках при 60 FPS без риска перегрева

Характеристики OnePlus Ace 3V

  • Экран: 6,74 дюйма, OLED, 2772×1240, 450 ppi, 120 Гц, 2150 нит, ШИМ 2160 Гц
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
  • ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)
  • ПЗУ: 256/512 ГБ (UFS 4.0)
  • Камеры: основная — 50 Мп (Sony IMX882, OIS), широкоугольная — 8 Мп (Sony IMX355), фронтальная — 16 Мп (Samsung S5K3P9)  
  • Батарея: 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт
  • ОС: ColorOS 14  (Android 14)

OnePlus Ace 3V получил защиту от пыли и брызг IP65, стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, подэкранный сканер отпечатков пальцев и слайдер переключения режимов звука. Компания обещает обновление ОС на протяжении трех лет и обеспечение патчами безопасности четыре года.

Цены на новинку следующие:

  • 12/256 ГБ — $277 (~25500 рублей)
  • 12/512 ГБ — $320 (~29500 рублей)
  • 16/512 ГБ — $360 (~33100 рублей)

В Китае продажи смартфона стартуют 25 марта. На глобальном рынке устройство выйдет позже, оно получит название OnePlus Nord 4.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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