В России начались продажи смартфона HUAWEI nova 16z
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В России начались продажи смартфона HUAWEI nova 16z

Доступный смартфон с OLED-дисплеем и ёмким аккумулятором.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:02
В России начались продажи смартфона HUAWEI nova 16z

Сегодня в России стартовали продажи смартфона HUAWEI nova 16z. Новинка уже появились в офлайн-магазинах электроники и на маркетплейсах по цене от 28 999 рублей за базовый вариант памяти на 12+256 ГБ.

HUAWEI nova 16z оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412 х 1084 точек и частотой обновления 120 Гц, тач на 300 Гц, а частота ШИМ составляет 2160 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50 Мп (1/2,5″, f/2,4) с поддержкой записи видео 4K.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп RYYB размером 1/1,56″ и диафрагмой f/1.9;
  • Телефото на 12 Мп RYYB с поддержкой OIS, f/2.4, оптический зум 3х;
  • Вспомогательный сенсор Red Maple на 1.5 Мп.

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система HUAWEI Kirin 8020. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP65, ИК-порт и разъём USB-C версии 2.0. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе HarmonyOS 6.1.

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