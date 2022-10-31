Только iPhone 15 Ultra может получить новый объектив 8P

Популярный аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми подробностями о iPhone 15 Pro и Ultra. Сообщается, что объектив 8P получит только самая флагманская версия.

Объективы с восемью линзами выпускает компания Largan. Ее председатель Линь Эньпин ранее рассказал, что в следующем году выпуск новых перископных модулей будет непростым, так как линзы будут стеклянными. Также он упомянул, что производитель этих модулей будет использовать их впервые — небольшие указки на Apple.

Предполагалось, что 8P достанется, как минимум, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и 15 Ultra. Теперь по словам аналитика, речь идет только о версии Ultra. Скорее всего, Apple сделает это, чтобы увеличить «разрыв» между моделями и оправдать ценник своего супер-флагмана.

Что дает новый модуль 8P: с точки зрения конструкции, чем больше линз у объектива камеры, тем более совершенным будет конечное фото, а качество изображения будет лучше, чем у 7P. Это сделает съемку на iPhone 15 Ultra лучше, чем у его собратьев по линейке. В то время как iPhone 15 Pro не получит глобальных изменений в плане съемки, а значит практически останется на уровне iPhone 14 Pro.