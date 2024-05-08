Тим Кук получил уникальные Nike Air Max 1 ’86 в стиле iPad

Во время презентации новинок Apple, генеральный директор компании Тим Кук похвастался не только планшетом iPad Pro с чипом M4 и стилусом Pencil Pro, но и уникальными кроссовками Nike.

Модель Air Max 1 ’86 была создана специально для презентации и никогда не появится в продаже, как бы сильно фанаты яблока не хотели её купить.

Интересно, что авторы кроссовок постарались максимально передать атмосферу новинок от Apple, а само описание гласит, что их дизайн был создан при помощи iPad.

Подошва и «корпус» модели выполнены из сетки, на брызговике и носке присутствует эффект мягких волн и легкий радужный рисунок. А декоративная строчка вокруг символа Nike выполнена в форме разноцветных линий, что отсылает к Apple Pencil Pro и имитирует эскизы. Также можно заметить написанные от руки слова «Made on iPad» на язычке.