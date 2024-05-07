Apple представила iPad Pro на М4 с двойным OLED-экраном

7 мая состоялась презентация Apple, на которой компания представила новый планшет iPad Pro в двух версиях: 11-дюймов и 12,9 дюймов. Он стал самым тонким iPad – всего 5,1 и 5,3 мм соответственно.

Новинка получила OLED-дисплей (Ultra Retina XDR), выполненный по технологии Tandem OLED Display. Она подразумевает объединение сразу двух OLED-экранов. Максимальная яркость – 1600 нит. По словам Apple, это лучший экран в мире.

Основной фишкой планшета стал новый процессор М4, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Он на 50% быстрее М2, а встроенный 16-ядерный сопроцессор Neural Engine (38 триллионов операций в секунду) в 60 раз мощнее первой версии.

У iPad Pro основная камера на 12 Мп с апертурой f/1.8. Второй датчик в блоке – лидар. Что касается фронталки, то она 12 Мп и поддерживает Face ID.

Базовый объем памяти был увеличен до 256 ГБ, тогда как доступный максимум – 2 ТБ. Кроме того, специально для iPad Pro на М4 компания представила новые версии Final Cut Pro и Logic Pro.

Ценники на устройства следующие:

11 дюймов – от $999

13 дюймов – от $1299