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Представлены новые Apple Pencil Pro и Magic Keyboard

7 мая, помимо iPad Pro и iPad Air, компания Apple представила обновленные аксессуары, среди которых клавиатура Magic Keyboard и стилус Pencil Pro.

Новая версия Magic Keyboard выполнена в двух цветовых вариантах в соответствии с расцветками iPad Pro. Клавиатура получила обновленный трекпад, который теперь, как у MacBook.

Что касается Apple Pencil Pro, то он получил новый жест – теперь пользователь может сжимать стилус для вызова меню с инструментами. Кроме того, в стилус встроили гироскоп, который позволяет вращать объекты в проектах, а также вибромотор для тактильной отдачи. Новый Pencil Pro поддерживает функцию «Локатор», благодаря чему потерянный стилус можно легко найти через приложение.

Цена клавиатуры варьируется от $299 до $349 в зависимости от размера, тогда как стилус обойдется в $129.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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