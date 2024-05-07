Представлены новые Apple Pencil Pro и Magic Keyboard

7 мая, помимо iPad Pro и iPad Air, компания Apple представила обновленные аксессуары, среди которых клавиатура Magic Keyboard и стилус Pencil Pro.

Новая версия Magic Keyboard выполнена в двух цветовых вариантах в соответствии с расцветками iPad Pro. Клавиатура получила обновленный трекпад, который теперь, как у MacBook.

Что касается Apple Pencil Pro, то он получил новый жест – теперь пользователь может сжимать стилус для вызова меню с инструментами. Кроме того, в стилус встроили гироскоп, который позволяет вращать объекты в проектах, а также вибромотор для тактильной отдачи. Новый Pencil Pro поддерживает функцию «Локатор», благодаря чему потерянный стилус можно легко найти через приложение.

Цена клавиатуры варьируется от $299 до $349 в зависимости от размера, тогда как стилус обойдется в $129.