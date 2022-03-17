Блогеры раскритиковали Apple Studio Display за слабую веб-камеру

18 марта в продажу поступит Apple Studio Display, а сегодня появились первые обзоры блогеров и журналистов на это устройство.

В один голос все жалуются на три вещи: несъемный кабель питания, несъемная подставка и плохое качество веб-камеры. Последнюю проблему Apple уже пообещала устранить с помощью обновленной прошивки.

А вот с конструкциями дело обстоит сложнее. Кабель питания у всех современных iMac съемный. Многие предпочитают вешать дисплей или прятать кабель в стену. Почему в Studio Display это не предусмотрели такого простого факта остается загадкой.

Также не оценили в первых обзорах подставку. Всего есть три варианта Studio Display: обычная ножка — $1599, регулируемая — $1999 и с VESA-креплением за $1599. Минус в том, что позже ножку нельзя регулировать или сменить.

Сам дисплей , конечно же, хвалят. Он яркий, четкий и полностью оправдывает ожидания пользователей. В продаже в США и Европе Studio Display окажется завтра, 18 марта.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!