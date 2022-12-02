Tesla запустила поставки первых электрогрузовиков Semi, представленных еще в 2017 году. Производство должно было начаться в 2019 году, но было отложено из-за пандемии COVID-19 и глобальной нехватки запчастей.

Первыми получат 100 машин PepsiCo, они зарезервировали их еще во время анонса.

Tesla позиционирует Semi как будущее грузоперевозок. Однако, перед широким распространением, эти электромобили могут столкнуться с рядом сложностей — от ограничений по весу до наличия удобных и необходимых по мощности зарядных станций.