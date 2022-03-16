Tesla уволила сотрудника из-за негативного видео про автопилот

Компания Tesla уволила своего сотрудника Джона Бернала из-за видео на его YouTube-канале. В нем мужчина демонстрировал работу бета-версии автопилота.

Джон Бернал в видео показал, что автопилот не замечает пластиковый столб. Компания сочла это конфликтом интересов и нарушением политики компании.

Ранее мужчина уже делал подобное видео с работой автопилота. Тогда оно вышло в марте 2021 года. Руководитель мужчины попросил больше не выкладывать негативный контент, но спустя год, как видим, ситуация повторилась.

Теперь Джона Бернала уволили и ограничили его доступ к бета-версии автопилота.

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