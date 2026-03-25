Tesla набирает людей для массового производства робота Optimus

Tesla заявила, что робот Optimus может стать самым масштабным продуктом в истории компании. Параллельно она объявила набор специалистов для ускорения разработки и подготовки к серийному производству.

По задумке компании, Optimus — универсальный человекоподобный робот, способный выполнять широкий спектр задач. В Tesla рассчитывают, что такие устройства смогут изменить экономику труда и производств

Компания ищет специалистов в области искусственного интеллекта, инженерии и производства. Основная цель — как можно быстрее вывести проект на массовое производство.

В Tesla также отмечают, что внешний вид и движения робота будут становиться всё ближе к человеческим. В перспективе он должен восприниматься не как классический робот, а скорее как человек в технологичном костюме.

Ранее компания уже демонстрировала прототипы Optimus, однако сроки полноценного запуска в продажу пока не раскрываются.